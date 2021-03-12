Система для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах iQChannels становится все более умной и продвинутой. В феврале 2021 года компания iQStore выпустила релиз 2021.0.0., в который вошел десяток важных и полезных обновлений.

Изменения и дополнения по сравнению с предыдущей версией коснулись, прежде всего, функций целевых показателей, принудительной смены статуса операторов и отображения во вкладке «Обзор», выделения новых обращений во входящих и их нового дизайна. Для удобства использования появились уведомления, система флагов во входящих и статусы ответа.

Новая вкладка «Обзор» позволяет управлять статусом пользователей и выполнять их автоматическую деактивацию.

Обращения теперь отсортированы по цветам, интуитивно понятным операторам: новые — зеленый, с превышением времени ответа — красным и восклицательным знаком. Кроме того, сообщения систематизированы по дате и не меняют свой порядок при получении новых.

Система флагов входящих сообщений также проста и понятна: зеленый — новое, синий — текущее, красный — превысившее время ответа. Есть и индикаторы внутри флагов: числа, означающие количество новых непрочитанных сообщений, и точка, сигнализирующая о необходимости дать ответ.

Также версия IQChannels 2021.0.0. приросла новыми миграциями для всех баз данных и описанием функциональности. Появились в новом релизе отчеты и уведомления, связанные с отклонениями от целевых показателей.

Специальный модуль системы позволяет настроить целевое время ответа и неактивности и отправить оператору уведомление при превышении. Также в настройках группы открыт доступ к корректировке показателей и просмотру отклонений. Для более тщательного контроля есть отчеты и таблица обращений, отображающие текущее состояние и суммарные итоги по отклонениям. В самом конце настроек группы теперь есть функция корректировки уведомлений об отклонениях от целевых показателей.

Подробно ознакомиться с новым релизом IQChannels 2021.0.0. можно по ссылке .

О компании:



iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCAM и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — система для общения и обслуживания клиентов в цифровых каналах с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с