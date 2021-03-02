На текущий момент электронный обмен с ФССП сообщениями, содержащими исполнительные документы, реализуется для банков посредством двух видов сведений СМЭВ 3 и формализован в части регламентных процедур и форматов передаваемых данных. Предложенная приставами логика работы сервисов достаточно сложна и выходит за пределы требований Методических рекомендаций по работе с ЕСМЭВ. Кроме того, как показывает практика, после успешного перехода на электронное взаимодействие количество поступающих от ФССП документов, в зависимости от объемов клиентской базы может вырасти на несколько порядков.

Понимая сложности, с которыми сталкиваются кредитные организации при самостоятельной реализации электронного документооборота с ФССП, компанией Кворум был разработан программный продукт Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления». Решение внедрено и успешно используется в том числе в нескольких крупнейших банках РФ. Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» позволяет «под ключ» организовать электронное взаимодействие между кредитной организацией и Федеральной службой судебных приставов в рамках работы по исполнительному производству.

Система поддерживает обработку всех типов документов, передаваемых между банком и ФССП:

Запрос в банк о наличии счетов (O_IP_REQ_BANK);

Постановление о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT);

Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY);

Постановление о снятии ареста с денежных средств должника, находящихся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ENDARREST);

Постановление о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту (O_IP_ACT_ENDARR_NO_CHANGE);

Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY);

Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб. (O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB);

Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ENDARR_GMONEY);

Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ENDGACCOUNT_MONEY).

Решение компании Кворум поддерживает независимую работу с каждым типом документов. Этим достигается возможность поэтапного перехода на электронное взаимодействие с ФССП. Например, на первом этапе кредитная организация подключает функционал обработки Запросов о наличии счетов, на следующем – Постановлений о взыскании и Постановлений об отмене взыскания, и так далее.

Адаптер обеспечивает не только транспорт данных между СМЭВ и системами банка, но наиболее полно автоматизирует процесс обработки документов в части следующих шагов:

проверка сообщений и документов на наличие ошибок, в том числе на соответствие форматам (по xsd-схеме), наличие дубликатов, наличия и валидность подписи и др.;

поиск должника среди клиентов Банка;

дозапрос данных в ФССП;

обработку Постановлений СПИ о наложении/ снятии ареста, обращении взыскания и т.п.;

мониторинг изменений остатков на счетах;

доарест/довзыскание;

и др.

В случае выявления ошибок или выхода процедур обработки сообщения за пределы стандартных алгоритмов, решение передает документ «на ручной разбор» профильному специалисту банка.

Также в ПО реализован инструментарий комплексной проверки функционирования основных интеграционных механизмов, включающий: тестирование электронного взаимодействия с ФССП, контрольное тестирование со СМЭВ и интеграционное тестирование с окружением банка. Данный функционал используется единожды на этапе получения доступа к видам сведений ФССП в продуктивной среде СМЭВ, а затем – на регулярной основе после каждого обновления форматов электронного взаимодействия.

Архитектура Адаптера «ФССП. Запросы и Постановления СПИ» выстроена таким образом, что каждый этап обработки передаваемых сообщений может быть существенно ускорен за счет горизонтального масштабирования исполняющих процессов. Кроме того, отдельные шаги могут исполняться в определенный временной интервал или по расписанию, в зависимости от специфики организации бизнес-процессов банка.

Глубокая интеграция решения с АБС, с одной стороны, высокий уровень автоматизации отдельных процедур обработки документов СПИ, с другой, и, наконец, существенные требования к производительности ПО диктуют необходимость тонкой настройки Адаптера на инфраструктуре банка. Для реализации данной задачи компания Кворум на этапе подготовки, внедрения и тестирования решения выделяет профильного аналитика по вопросам автоматизации исполнения запросов и постановлений СПИ.