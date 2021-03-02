Спикер компании «ФлексСофт» Максим Сокольников выступил с презентацией «Инновационная on-line платформа для построения цифрового банкинга» и отметил, что банки сегодня нуждаются в платформах, которые позволяют оперативно настраивать любой функционал, бизнес-процесс или бизнес-продукт, очень быстро его изменять, при этом стоимость этих изменений должна быть минимальной, а время на модификацию (Time-to-Market) должно быть максимально коротким. Инновационная банковская online «Платформа FXL» компании «ФлексСофт» полностью соответствует обозначенным выше критериям, помогает банку соответствовать требованиям цифровой экономики, выстроить собственный цифровой бренд, повысить качество обслуживания клиентов за счет применения инновационных технологий.

О компании:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области инновационных информационных технологий для финансового сектора экономики с 1991 года. Решения компании неоднократно были отмечены в обзорах Gartner, Forrester и IBS. Компания является партнёром Oracle. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции высокопроизводительных автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.