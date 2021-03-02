Совкомбанк развивает работу на рынке драгоценных металлов с 2018 года, выстроив полный цикл услуг для предприятий отрасли. Банк использует передовые решения для технологического развития ИТ-структуры и расширения спектра оказываемых услуг в части казначейской деятельности.

ПАО «Совкомбанк» — крупный по размеру активов финансовый институт федерального уровня с широкой сетью подразделений по России. Зарегистрирован в Костроме. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами.

Компания ИНВЕРСИЯ – основана в 1990 году и является одной из ведущих российских компаний-разработчиков на рынке банковского программного обеспечения. Компания занимается комплексной автоматизацией кредитно-финансовых организаций, автоматизацией отдельных направлений бизнеса, системной интеграцией, осуществляет поставку системного ПО, сетевого и серверного оборудования.