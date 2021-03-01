Банк Интеза с 1 марта 2021 года предложит клиентам, как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям бесплатно оформить электронную подпись нового поколения – PayControl. Использование PayControl существенно упрощает процедуру подписания документов в системе “Электронный Банк Digitale”, при этом обеспечивается высокий уровень защиты транзакций.

Подпись проставляется нажатием кнопки «Подтвердить» в мобильном приложении и работает независимо от того, в каком канале (интернет-банк или мобильный банк) был создан электронный документ.

«Банк Интеза постоянно совершенствует свои онлайн-сервисы, которые не только отвечают самым современным требованиям, но и, в первую очередь, удобны и выгодны клиентам Банка. Оперативное оформление электронной подписи нового поколения – PayControl – еще один шаг в этом направлении», – пояснил Евгений Васильев, начальник управления каналов дистанционного банковского обслуживания Банка Интеза.

Интернет-банк и мобильный банк для юридических лиц в Банке Интеза созданы на базе современной системы дистанционного банковского обслуживания компании BSS и мобильного приложения Digital2BusinessMobile - полноценного мобильного офиса по управлению финансами на платформах iOS и Android.

«Мы приветствуем усилия Банка Интеза, направленные на защиту своих корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей от киберпреступности и стремление обеспечить высокий уровень безопасности проведения транзакций. Компания BSS всегда уделяет самое пристальное внимание безопасности собственных систем ДБО. Это достигается не только за счет глубокой экспертизы в сфере информационной безопасности, но и благодаря многолетнему партнерскому взаимодействию с такой авторитетной в сфере защиты дистанционного банкинга компанией, как SafeTech», - прокомментировал проект директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

«Нацеленность Банка Интеза на внедрение платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl отражает общую тенденцию перехода к современным методам подтверждения транзакций – к мобильной электронной подписи. Это позволит Банку повысить уровень информационной безопасности и усовершенствовать клиентский путь, – отмечает Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech. – Но кроме этого выбор Банка Интеза платформы PayControl позволит обеспечить технологические возможности внедрения инновационных услуг в будущем».