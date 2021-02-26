В настоящее время согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, готовы около половины экономически активных россиян — это меньше, чем в доковидные времена. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, опросившего 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны.

Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%. Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентов с доходом от 80 тыс. рублей (52%).

Однако, похоже, что за время пандемии COVID-19 многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.

37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%.