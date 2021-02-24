Гражданам, получающим жилищные пособия, предложили перечислять средства на продукты питания — в среднем по 3 тыс. рублей на семью, которые можно тратить деньги только на отечественное продовольствие, пишут «Известия» . С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей. Государство уже признало этих граждан наиболее нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. В 2019 году субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране), средняя сумма поддержки для них составляла почти 1,6 тыс. рублей. Государство уже опробовало механизм предоставления жилищных субсидий для этих граждан, он доказал свою эффективность, сказано в письме Союза потребителей. Такой подход позволит максимально оперативно запустить проект по продовольственной помощи, считают там.

На проект необходимо не более 9 млрд рублей в месяц, либо 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля. Бюджет можно урезать, исключив из него часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга, допустили авторы инициативы. Так, в столице можно получать жилищные субсидии, если на ЖКУ уходит не менее 10% семейного дохода, а в Санкт-Петербурге — не менее 14%.

В декабре 2020 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о помощи гражданам в виде продовольственных сертификатов. Авторы документа предложили помочь 5,6 млн граждан, бюджет программы — около 200 млрд рублей. Источником финансирования может стать Фонд национальной безопасности, сказано в проекте. Депутаты продолжат работу по этой инициативе, сказал один из соавторов законопроекта, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он уверен, что адресная помощь — актуальный и эффективный механизм поддержки для тех, кто действительно в ней нуждается. Ведь речь о целевых средствах, которые люди смогут потратить исключительно на продукты питания.

Продовольственные карточки в первую очередь поддержат уязвимые слои населения, а во вторую — производителей продуктов питания, сообщил председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Если у граждан появятся дополнительные средства на отечественные продукты питания, это может поддержать российскую пищевую промышленность, уверен эксперт.