Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн рублей, показав практически двукратный рост, пишет РБК . Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По итогам 2019 года вложения российских частных лиц на фондовом рынке оценивались в 3,2 трлн рублей. Основную часть средств россияне держат на брокерских счетах — 5 трлн рублей (год назад показатель составлял 2,7 трлн рублей, рост на 85%). Из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) россияне разместили 270 млрд рублей (150 млрд рублей годом ранее, +80%). Еще 1 трлн рублей находится на счетах доверительного управления, что на 430 млрд рублей больше, чем годом ранее. Общая сумма инвестиций на ИИС оценивается НАУФОР в 375 млрд рублей против 220 млрд рублей годом ранее. Общее количество россиян, открывших брокерские счета, по подсчетам НАУФОР, составляет 9,8 млн человек.

Общая доля зафондированных (с ненулевым остатком) брокерских счетов, без учета ИИС, на конец 2020 года даже сократилась с 33% до 27% годом ранее. Доля зафондированных брокерских ИИС несколько больше и составляет 33%.

К концу 2020 года вложения в акции составили 13,3% от инвестированных средств против 3,5% годом ранее. Рост произошел преимущественно за счет снижения доли вложений в российские акции (с 23,4% до 18,3%) и облигации федерального займа (ОФЗ) (с 9% до 3,9%). Выросла также и доля инвестиций в денежные средства — с 13,9% до 16,3%. На облигации в иностранной валюте приходится 17% инвестиций, 9,7% — на банковские рублевые облигации (не структурные), 4,8% инвестированы в корпоративные рублевые облигации, 4,6 и 5,9% — в структурные рублевые и валютные облигации.

В структуре активов на брокерских ИИС наблюдается схожая динамика: вложения в иностранные акции выросли практически на 10%, до 13,7%, вдвое снизилась доля инвестиций в ОФЗ (до 6,8%). Больше всего владельцы ИИС вкладывают в акции российских компаний (30%) и в денежные средства (21,2%). На счетах доверительного управления доля облигаций в иностранной валюте составляет 43%, в паи паевых инвестиционных фондов инвестировано 11% и еще 8% — в российские акции.

По мнению экспертов, иностранные акции оказались популярны у россиян благодаря хорошим результатам американского рынка, который рос быстрее крупных мировых рынков. Вторая причина заключается в том, что после роста курса доллара многие клиенты пытались сохранить свои сбережения, инвестируя через твердые валюты — через доллар. Также важная причина роста иностранных акций в портфелях розничных инвесторов в том, что российские брокеры дают легкий доступ к иностранным бумагам и технически, и с точки зрения аналитики. Существенный приток в акции российских компаний может быть перед дивидендным сезоном — в апреле—июле, считают эксперты.

Как отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев, возможно, рост числа инвесторов и объема их средств перестанет быть кратным, но останется значительным. В течение двух-трех лет активы розничных инвесторов будут как минимум равны трети суммы средств, находящихся сегодня на депозитах, считает эксперт.