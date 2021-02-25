Основной негативный эффект от кризиса и пандемии отразится на прибыли банков в 2021 году, пишут «Известия» , ссылаясь на «Эксперт РА». Экономический спад в полной мере скажется на финансовых организациях после завершения моратория на банкротство и отмены послаблений по созданию резервов реструктуризированных кредитов, считают там. Доход кредитных организаций может сократиться из-за снижения уровня чистой процентной прибыли в связи с дальнейшим уменьшением ставок по займам. Банки не смогут это полностью компенсировать, также им придется увеличивать резервы на 500 млрд рублей. В агентстве ожидают снижения прибыли банковского сектора на 20–30% по итогам этого года по сравнению с предыдущим.

В НРА дали еще более пессимистичный прогноз — отложенные расходы на дорезервирование могут приблизиться к 1 трлн рублей, а прибыль кредитных организаций окажется на уровне 900 млрд рублей, что на 44% ниже, чем в 2020-м. При этом сохранение ключевой ставки на текущем уровне будет способствовать дальнейшему оттоку срочных вкладов, оказывая еще большее давление на банковскую маржу.

Как считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, в 2021 году можно ожидать возвращения экономики к докризисному состоянию, поэтому удастся избежать резко негативного эффекта на состояние банков. Понижение ключевой ставки позволило нарастить кредитование ипотеки и прибыль банков будет значительно зависеть от объема резервов, которые необходимо доформировать.

Как отметили в банке «Санкт-Петербург», прирост расходов ожидается на уровне около 10%. Снижение маржинальности должно быть компенсировано увеличением масштабов бизнеса и комиссионных доходов. Ценовая конкуренция за качественных клиентов имеет ограниченное влияние на изменение общей доходности кредитного портфеля банков, считают в пресс-службе Промсвязьбанке. Отложенный эффект пандемии может проявиться только в случае появления новых волн распространения коронавируса или при серьезных изменениях в экономике из-за повторного введения ограничительных мер, уверены в Россельхозбанке. Благодаря росту объемов активов, прибыль в этом году может оказаться даже на 5–10% выше, чем в предыдущем, сообщили там.

В этом году позитивным фактором для банковского сектора станет ожидаемое восстановление экономики после спада в 2020-м. Негативное же влияние на прибыль финансовых организаций будут оказывать снижение чистой процентной маржи и замедление темпов роста активов, рассказал аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Чтобы компенсировать это давление, банки продолжат работать над повышением операционной эффективности, увеличением цифровизации и усилением позиций в розничном сегменте, считает эксперт. Председатель правления «Фридом Финанс» Геннадий Салыч отметил, что основным критерием станет участие в сфере инвестиционного банкинга. Именно кредитные организации, занятые в этой отрасли или выступающие расчетными центрами крупных брокеров, в 2020 году отметили увеличение прибыли по сравнению с предыдущим годом. Скорее всего, такая тенденция на финансовом рынке сохранится и в 2021-м, полагает эксперт.