Государственный долг России вырос по итогам 2020 года на 5,4 трлн рублей, что является самым большим показателем в истории, пишут «Известия» . Долг увеличился из-за повышенных расходов в пандемию, главным источником его роста стали внутренние заимствования. Из крупных экономик мира меньше в процентах от ВВП на антикризисные меры выделили только Мексика и Саудовская Аравия, мировым лидером стала Япония, потратившая на борьбу с коронавирусом и сопутствующей рецессией около 34% ВВП.

На 1 января прошлого года правительство было должно по внутренним обязательствам 10,2 трлн рублей, а по внешним — 3,4 трлн рублей. К 1 января 2021-го эти суммы доросли до 14,8 и 4,2 трлн рублей соответственно. Львиная доля пришлась на внутренние заимствования, и продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) весь год пользовались существенным спросом.

Как объяснил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, власти в 2020 году опасались роста курса рубля. По данным Минфина, из ФНБ на поддержку экономики было выделено только 289,85 млрд рублей. Остальное было покрыто за счет выпуска ОФЗ в размере 5,3 трлн рублей, отметил эксперт.

Использование альтернативного источника дефицита бюджета — ФНБ — допускается при падении цен на нефть ниже цены отсечки, рассказал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По его словам, в прошлом году из фонда было потрачено более 300 млрд рублей на эти цели. В случае повторения сценария падения цен на нефть ФНБ вновь будет задействован.

Общий объем долгов РФ достиг 18% ВВП, что значительно меньше показателей большинства стран мира. В США он составляет 133% ВВП, в Испании — 121%, в Италии — 158%, а в Японии — 264%. В развивающихся странах средний уровень госдолга к ВВП превышает 60% ВВП, отметил Коныгин. В Бразилии это соотношение составляет 89%, в Индии — около 90%, в Китае — 46%, в Турции — около 40%. Согласно закону о федеральном бюджете на этот год, показатель госдолга к ВВП в течение ближайших трех лет на фоне сохранения дефицита федерального бюджета возрастет только до 21,4%, сообщил Коган.