Центробанк приступил к активным действиям по внедрению ответственного финансирования (ESG, или «зеленых финансов»), создавая в своей структуре новое направление, пишет «Коммерсант» . Информацию об этом разместил сотрудник регулятора в сети Facebook. Он сообщил, что ЦБ ищет юристов и/или экономистов со знаниями ESG-тематики. В ЦБ подтвердили планы по расширению персонала. Там была создана рабочая группа по вопросам устойчивого развития, при ней сформированы тематические подгруппы.

Ранее на тему ESG выступил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, темой «зеленых финансов» регулятор занимается уже несколько лет. Среди целей ЦБ — «подтолкнуть финансовый рынок к учету среднесрочных и долгосрочных рисков ESG-тематики, которые проявляются как, с одной стороны, негативное изменение климата, а с другой — риски комплаенса, как внутреннего, так и внешнего».

В СберБанке разрабатываются подходы и создаются инструменты по идентификации, оценке, мониторингу и стресс-тестированию ESG-рисков. Там в 2020 году включили ESG в систему управления рисками и ограничили выдачу кредитов корпоративным клиентам с неприемлемо высоким уровнем рисков в сфере ESG. Подобные риски по корпоративным клиентам также учитывают и в Росбанке, Райффайзенбанк находится в процессе внедрения.

Реализация ESG-рисков может привести к оттоку денежных средств, и кредиторам необходимо это учитывать, предупредили банкиры. По их словам, достаточно сложно четко рассчитать, в какой именно мере климатические риски влияют на кредитоспособность и вероятность дефолта компании, так как минимум отсутствует достаточная статистика для таких расчетов. Также интерес банков к тематике обострит конкуренцию за заемщиков с наиболее развитыми ESG-практиками, считают эксперты. Если регулятор всерьез будет заниматься этими вопросами, то в перспективе могут появиться определенные стимулы для более ответственных компаний. Решающую роль будут играть стимулирующие меры экономического характера.