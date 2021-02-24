Беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, который был введен из-за пандемии, прекращает действовать с 1 марта текущего года. Далее для оформления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве напомнили, что в целях минимизации обращений граждан в органы социальной защиты и в территориальные подразделения ПФР в период пандемии было принято решение о приостановлении действия положений федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», устанавливающих необходимость подавать новое заявление с пакетом документов по достижении ребенком возраста одного года или двух лет.

«Действие указанных положений было приостановлено с 1 апреля 2020 года сначала до 1 октября 2020 года, а затем до 1 марта 2021 года. Таким образом, гражданам, у которых дети достигали возраста одного года или двух лет в этот период, выплата на ребенка назначалась автоматически (без подачи заявления и предъявления документов) на период до достижения ребенком двух или трех лет соответственно», — сообщили в министерстве.

Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться с момента обращения в уполномоченные органы, добавили в Минтруде.

В ведомстве сообщили, что около 1,8 млн семей в настоящее время получают выплаты на детей до трех лет. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография». Выплаты на первого ребенка предоставлены в январе 2021 года 974 тыс. семей напрямую из федерального бюджета. Свыше 262 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Порядка 619 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей за счет средств федерального и регионального бюджетов, рассказали в министерстве.

