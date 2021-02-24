Россияне смогут в многофункциональных центрах, а не только в банках, сдавать свои биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) для получения госуслуг без предъявления паспорта, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС. Теперь граждане России смогут удаленно проходить идентификацию и получать по биометрии широкий спектр финансовых, коммерческих и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта. С принятием закона также появилась возможность сдать биометрические данные в МФЦ.

Разработанный Минцифры РФ проект постановления, вносящий изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняет их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС.

«Разработанным проектом постановления пункт 3 Правил организации деятельности МФЦ дополняется положениями о том, что в МФЦ обеспечиваются… размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе с использованием программно-технических комплексов, а также обеспечиваются при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом» по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и ЕСИА.