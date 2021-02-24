Банк России поддерживает инициативу по созданию системы аккредитации обучающих программ по финансовой грамотности. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».

«Очень много обучающих курсов [по финансовой грамотности] и в сети Интернет. Часто под видом обучающих курсов есть просто скрытая реклама тех или иных продуктов, и поэтому мы не можем полагаться [на то], что [предоставляется] достоверная информация о рисках этих продуктов. Иногда предлагается провести игровое тестирование и перевести реальные деньги куда-то, поэтому здесь надо быть очень аккуратными, — сказала Набиуллина. — Мы также поддерживаем инициативу Ассоциации развития финансовой грамотности, которая предложила создать систему аккредитации обучающих программ, то есть она будет анализировать эти программы, аккредитовывать. В некотором смысле это будет знак качества».

Глава ЦБ также отметила активный приток розничных инвесторов на фондовый рынок. По ее мнению, он обусловлен рядом факторов, среди которых удобство сервисов и снижение ставок по депозитам. «Хорошо это или плохо для людей и экономики? Если это здоровый процесс, конечно, это хорошо, потому что у людей гораздо больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои свободные деньги», — подчеркнула Набиуллина.



Ранее советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков сообщил, что Банк России в сотрудничестве с Московской биржей и Ассоциацией развития финансовой грамотности разработает обучающую программу для начинающих инвесторов. Он подчеркнул, что задачей программы является не полноценное обучение начинающих инвесторов, а разъяснение рисков и передача правильных установок, поскольку большинство недавно пришедших на рынок инвесторов не знают обо всех инвестиционных рисках.