Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что часто под видом обучающих курсов реализуется скрытая реклама тех или иных продуктов.
Банк России поддерживает инициативу по созданию системы аккредитации обучающих программ по финансовой грамотности. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».
«Очень много обучающих курсов [по финансовой грамотности] и в сети Интернет. Часто под видом обучающих курсов есть просто скрытая реклама тех или иных продуктов, и поэтому мы не можем полагаться [на то], что [предоставляется] достоверная информация о рисках этих продуктов. Иногда предлагается провести игровое тестирование и перевести реальные деньги куда-то, поэтому здесь надо быть очень аккуратными, — сказала Набиуллина. — Мы также поддерживаем инициативу Ассоциации развития финансовой грамотности, которая предложила создать систему аккредитации обучающих программ, то есть она будет анализировать эти программы, аккредитовывать. В некотором смысле это будет знак качества».
Глава ЦБ также отметила активный приток розничных инвесторов на фондовый рынок. По ее мнению, он обусловлен рядом факторов, среди которых удобство сервисов и снижение ставок по депозитам. «Хорошо это или плохо для людей и экономики? Если это здоровый процесс, конечно, это хорошо, потому что у людей гораздо больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои свободные деньги», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков сообщил, что Банк России в сотрудничестве с Московской биржей и Ассоциацией развития финансовой грамотности разработает обучающую программу для начинающих инвесторов. Он подчеркнул, что задачей программы является не полноценное обучение начинающих инвесторов, а разъяснение рисков и передача правильных установок, поскольку большинство недавно пришедших на рынок инвесторов не знают обо всех инвестиционных рисках.
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