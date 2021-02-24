Цены на нефть могут подняться выше 100 долларов за баррель в следующие несколько лет, указывают аналитики Bank of America в отчете, на который ссылается Bloomberg. Аналитики считают, что в долгосрочной перспективе такой рост возможен из-за улучшения фундаментальных показателей и введения программ стимулирования экономики во многих странах мира.



Эксперты Bank of America также повысили свой прогноз цен на нефть Brent на этот год, сославшись на сокращение поставок на рынок из-за приостановки добычи сырья в Техасе, вызванной аномальными холодами, ограничения производства странами ОПЕК+, а также на стимулирующие программы для поддержки экономики.

Согласно новому прогнозу Bank of America, средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составит 60 долларов за баррель по сравнению с предыдущей оценкой аналитиков в 50 долларов. Во II квартале 2021 года цены на нефть марки Brent могут временно вырасти до 70 долларов за баррель, отмечают аналитики банка. 24 февраля на 13:40 мск баррель нефти марки Brent стоил 65,75 доллара.

Рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель в ближайшие годы ожидают не только в Bank of America. Азербайджанская компания Socar Trading SA (структура государственной нефтяной компании Socar) прогнозирует, что котировки Brent могут вырасти до трехзначных цифр в следующие полтора-два года.

На этой неделе в Goldman Sachs повысили свой прогноз по ценам на нефть Brent — во II квартале они в среднем составят 70 долларов за баррель. В III квартале эксперты ожидают, что стоимость сырья будет равна в среднем 75 долларов.

Однако прогнозы цены сырья на уровне 100 долларов за баррель пока заметно расходятся с текущим консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg. Согласно последнему опросу экспертов сырьевого рынка, до 2025 года цена на нефть марки Brent останется ниже 65 долларов за баррель.