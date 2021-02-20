Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021-го завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ, что приведет к увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности, а это будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию, говорится в письме Минэнерго.

Там уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии. Утильсбор не является налогом и предназначен только для компенсации затрат по утилизации вышедшей из годности техники, а также для развитие перерабатывающих заводов. Сборы «не могут быть потрачены на цели стимулирования спроса … или на субсидии производителям», подчеркивается в письме.

По мнению автора письма, замминистра энергетики Анатолия Яновского, не выдерживает критики предположение Минпромторга, что повышение утильсбора будет стимулировать отказ от импортной техники: российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками, отмечается в документе. Поэтому повышение коэффициентов расчета утилизационного сбора необходимо осуществлять поэтапно, и по некоторым видам техники оставить показатели прежними, говорится в письме Минэнерго.

Повышение утильсбора действительно окажет влияние на экономику добычи угля, считают в дирекции по производственным операциям Сибирской угольной энергетической компании. Даже небольшое повышение сбора повлияет на экономику, а через нее, возможно, и на тарифы, добавили в компании. Как спрогнозировали в ассоциации «НП Совет рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию в России могут увеличиться еще на 5,6%. Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года (для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%), подчеркнули в ассоциации.

Население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за ЖКУ, сказал доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислав Шубин. Но изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, и, значит, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, отметили в Минэнерго. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора. Рост стоимости энергии негативно сказывается на макроэкономике страны в целом, подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, надо стимулировать зарубежных производителей выпускать свою продукцию в России — это снизит ее стоимость для угольной промышленности, а значит, будет способствовать и удешевлению энергии.