Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«В выдаче кредитов, в отношении которых велось расследование, нет ничего преступного. Бизнес-логика выдачи данных кредитов и их экономическая целесообразность была в спасении банка «Восточный» от отзыва лицензии», — отметил подсудимый.

Он добавил, что сам никак не связан с выдачей этих кредитов. «Я не голосовал за предоставление кредитов, не подписывал кредитные договоры, не давал кому-либо указаний об их выдаче», — заявил Дельпаль.

Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках этой меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.