Счетная палата ожидает в 2021 году более полного исполнения федерального бюджета, написал на своей странице в Facebook глава ведомства Алексей Кудрин.

«В последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому ждем в этом году более полного исполнения бюджета», — отметил он.

Счетная палата опубликовала оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за 2020 год. «Это был тяжелейший кризисный год. Во-первых, борьба с пандемией, вынужденный почти двухмесячный локдаун, локальные ограничения, серьезный рост расходов на поддержку граждан и бизнеса. Во-вторых, произошло рекордное падение цены на нефть. В апреле она дешевела до 16,3 доллара за баррель. За год средняя цена оказалась на треть ниже, чем годом ранее, — всего $41,4 за баррель», — поясняет глава Счетной палаты.

Он замечает, что итогом 2020 года для России стало резкое снижение доходов бюджета — они оказались на 1,9 трлн рублей, или 9,1 %, ниже прогноза. Расходы бюджета в 2020 году с учетом антикризисных мер достигли рекордных 22,8 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году также стал наибольшим за 10 лет, составив 4,1 трлн рублей, или 3,8 % ВВП. Привлечение внутренних заимствований стало максимальным за 15 лет — 5,2 трлн рублей. Госдолг вырос с 12,4 до 17,8%.

В целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом.