Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн рублей, или 12,5% общих расходов бюджета, говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) о ходе исполнения государственных бюджетов в 2020 году. Общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн рублей — на 4,6 трлн рублей больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн рублей больше, чем планировалось на 2020 год до кризиса.

По данным аудиторов, наибольший объем неисполненных бюджетных назначений установлен по разделам: «Общегосударственные вопросы» (443,4 млрд рублей, или 22,7% показателя сводной росписи), «Национальная оборона» (139,3 млрд рублей, или 4,2%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (117,2 млрд рублей, или 5%), «Национальная экономика» (114,5 млрд рублей, или 3,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (68,7 млрд рублей, или 15,6%).

Сводной бюджетной росписью на 2020 год межбюджетные трансферты были увеличены на 1,108 трлн рублей, или на 41,1% и составили 3,804 трлн рублей, кассовые расходы исполнены в объеме 3,698 трлн рублей, или 97,2% показателя сводной бюджетной росписи, говорится в отчете СП. Из общей суммы увеличения межбюджетных трансфертов, по экспертной оценке Счетной палаты, 815,1 млрд рублей, или 73,6% выделено на финансовое обеспечение мер государственной поддержки, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте составил 13,545 трлн рублей (12,7% ВВП), из них объем средств, размещенных на счетах в ЦБ, составляет 8,657 трлн рублей (8,1% ВВП), в иных финансовых активах – 4,887 трлн рублей (4,6% ВВП). Объем использования средств ФНБ составил 293,5 млрд рублей, из них в целях финансирования дефицита федерального бюджета – 289,8 млрд рублей, в целях софинансирования пенсионных накоплений 3,7 млрд рублей. Государственный долг РФ за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18,985 трлн рублей (17,8% ВВП), при этом внутренний долг увеличился на 4,618 трлн рублей, или на 45,4%, и составил 14,790 трлн рублей, внешний долг РФ в иностранной валюте увеличился на 1,9 млрд долларов, или на 3,5%, и составил 56,8 млрд долларов, государственный внешний долг в рублевом эквиваленте увеличился на 799,7 млрд рублей, или на 23,6%, и составил 4,195 трлн рублей.

В 2020 году правительство было вынуждено принимать бюджетные решения в чрезвычайных условиях, отступая от норм обычного времени, отметили аудиторы. Действие отдельных положений Бюджетного кодекса было приостановлено, Минфину разрешили увеличивать общий объем бюджетных расходов без внесения поправок в закон о бюджете, правительство получило право выдавать юрлицам гарантии по кредитам с превышением лимитов, установленных на 2020 год. Размер перераспределений бюджетных ассигнований стал самым высоким за последние десять лет, подчеркивает СП: общий объем положительных изменений бюджетной росписи достиг почти 11,4 трлн рублей — в 3,6 раза больше, чем за 2019 год.