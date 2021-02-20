Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, пишут «Известия» . Это следует из данных Казначейства. Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15%, в случае если человек зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Механика сбора такова: как только доход гражданина от одного источника превышает 5 млн рублей, к сумме сверх этой планки применяется ставка 15%. Если же налогоплательщик получает доходы от нескольких агентов, например зарплату в организации и дивиденды по акциям, но каждая из сумм не превышает 5 млн, в конце года подразделение ФНС самостоятельно рассчитает НДФЛ с общего заработка, превышающего планку.

Около 2 п. п. из сборов по ставке 15% (точнее, 1,95 п. п.) перечисляются в казну федерации. Остальная часть НДФЛ, или чуть более 13 п. п., как и ранее, поступает в доходы регионов. Федеральный бюджет за январь получил 1,8 млрд рублей сборов по прогрессивной ставке (те самые 2 п. п. из 15%). Это означает, что в прошлом месяце налог уплатили резиденты России, чей доход от одного источника уже преодолел планку в 5 млн рублей, пояснил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Доходы такого уровня официально получили не больше 20 тыс. человек в стране. Так, можно определить, что в общей сложности сумма их доходов в январе составляет более 92 млрд рублей, добавил эксперт.

Указанные в отчете Казначейства цифры вполне реалистичны, отметил партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. Скорее всего, такой объем поступлений по НДФЛ обусловлен выплатой годовых премий за 2020 год в январе 2021 года, предположил он. Значения по итогам первого месяца малоиллюстративны, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В последующие периоды они будут возрастать ускоренными темпами, поскольку, например, в банковском секторе выплата премий приходится на март-апрель, пояснил он.

Есть способы избежать уплаты налога по повышенной ставке — например, попробовать развести доходы от ценных бумаг по разным членам семьи, предположил Зарипов. Сэкономить удастся немного, а попытки оптимизации будут угрожать потерей имущества и репутации, добавил он.