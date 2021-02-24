В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился первый страховой продукт «Сбера» по подписке — программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки — 1 месяц, сообщает пресс-служба СберБанка .



Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

«Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до шести человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно», — говорится в релизе.



Страховая защита на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.

«Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведем на эту модель все наши страховые продукты для физлиц», — добавила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.