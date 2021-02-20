В Хабаровске открылся первый в России экологический офис СберБанка , построенный с использованием «зеленых» технологий. Об этом в среду объявили в кредитной организации, пояснив, что «все процессы в отделении направлены на то, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, а оформление и особый подход к обслуживанию приобщают клиентов к экодвижению».

«Экологичные элементы встречают гостей офиса уже на улице, — рассказывают в «Сбере». — Брусчатка на прилегающей территории изготовлена с применением переработанного полиэтилена и пластика. 25% материалов, использованных при строительстве офиса, — вторичной переработки. К примеру, коврики в офисе изготовлены из старых шин, которые использовались на служебном транспорте «Сбера». Мебель для клиентов в зоне ожидания выполнена из натурального дерева, а столы и стулья — из переработанного пластика. Особое внимание уделено обустройству детской зоны: она не просто выполнена из экологически чистых натуральных материалов, но и направлена на закрепление у малышей знаний об основах экологии в игровой форме».

В СберБанке сообщают, что инженерное оборудование, установленное в офисе, позволяет сократить использование ресурсов: электроэнергии, воды и тепла. Везде применяются датчики на движение и светодиодные лампы, а благодаря панорамным окнам в офисе сохраняется натуральное освещение. Система водоснабжения оснащена оборудованием, которое позволяет уменьшить давление подаваемой воды и, соответственно, сократить объем потребления. Ненужные документы без конфиденциальной информации будут измельчаться в шредере и использоваться в зоне «СберЛогистики» в качестве наполнителя посылок при упаковке хрупких предметов. Банковские карты с истекшим сроком годности будут направляться на переработку, а не уничтожаться, как было прежде.

Внутри офиса установлены первый на Дальнем Востоке фандомат — аппарат, который принимает и сжимает пластиковые бутылки, — а также урны для раздельного сбора мусора: от алюминиевых банок и бумаги до перчаток, масок и батареек.

«В дальнейшем в уникальном отделении будут проводиться различные экологические мероприятия, акции и экоквесты для школьников и жителей микрорайона: дни сбора макулатуры, пластика, «добрых крышечек» и так далее», — обещают в «Сбере».

Точный адрес отделения в релизе банка не приводится.



Первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин, комментируя открытие экоофиса кредитной организации в Хабаровске, отметил, что «на сегодня это уникальный для России проект, но уже в этом году «Сбер» планирует открыть 11 таких офисов по всей стране — по одному в каждом территориальном банке, а отдельные экоэлементы внедрить почти в тысяче офисов по всей России».