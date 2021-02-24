Санкт-Петербургская биржа (СПБ) увеличит количество немецких акций на торгах до 36, говорится в сообщении торговой площадки.

«Санкт-Петербургская биржа 1 марта 2021 года в 11:00 мск в режиме основных торгов начнет торги акциями 26 новых эмитентов из ФРГ, в том числе Siemens, Volkswagen, Allianz, Deutsche Post, Continental, E.ON, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa, Hugo Boss, Borussia Dortmund», — говорится в сообщении.

Среди добавляемых акций представлены эмитенты из восьми секторов экономики, в которые входят 20 отраслей.

Суммарная рыночная капитализация добавляемых эмитентов составляет 791 млрд евро. Общее количество немецких ценных бумаг, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи, достигнет 36, а общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов составит 1 544.

Организованные торги и расчеты по сделкам с ценными бумагами эмитентов из ФРГ осуществляются в евро на второй день (Т+2). Торговая сессия проводится с 10:00 мск до 18:45 мск в соответствии с европейским торговым календарем. Тикеры ценных бумаг имеют постфикс @DE. Минимальный лот — одна акция.

Отмечается, что при расширении списка ценных бумаг СПБ учитывает предложения участников торгов и частных инвесторов.

«В рамках нашей стратегии мы продолжаем развивать линейку инвестиционных инструментов, которая позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели с целью снижения рисков. Увеличение списка доступных на торгах немецких акций позволит расширить инвестиционные возможности для инвесторов, поскольку бумаги будут представлены крупнейшими компаниями Германии, 26 из 36 представленных входят в немецкий фондовый индекс DAX 30. Инвесторы получат возможность торговать практически всеми значимыми компаниями экономики ФРГ. Мы продолжим увеличивать количество немецких акций и планируем в течение 2021 года довести их число до 100, поскольку видим спрос со стороны инвесторов», — комментирует генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков.

