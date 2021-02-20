Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 31 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 41 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:11 мск курс доллара составил 73,83 рубля (минус 47 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 59 копеек и составил 89,77 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается укрепление рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля. В дальнейшем преобладание покупок в национальной валюте может сохраниться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. В результате, рубль в паре с американской валютой попытается закрепиться в нижней половине диапазона 73—75 рублей, прогнозировал эксперт.

«Рубль на малоликвидном вчера рынке форекс попробовал укрепиться. Однако продолжающиеся распродажи ОФЗ и ожидания дальнейшего снижения нефти не вселяют оптимизма в отношении российской валюты. Ждем, что в ближайшее время пара доллар-рубль начнет тестировать сопротивление 74,7, пробой которого откроет дорогу на отметку 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.