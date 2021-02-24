Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы «ФОТ 3.0» для предпринимателей. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, передает ТАСС.

Он сообщил сенаторам о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые ранее пользовались программой «ФОТ 2.0».



«Я накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы «ФОТ 3.0». В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — сказал премьер. Он отметил, что это небольшое повышение с учетом того, что экономика постепенно восстанавливается.