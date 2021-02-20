Пользователи сервиса «ВТБ Онлайн» на платформе iOS смогут совершать переводы по номеру телефона с помощью голосового помощника Siri. Об этом сообщили в банке ВТБ, подчеркнув, что «такой способ сокращает число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией в мобильном приложении и помогает быстрее совершать переводы».

Чтобы совершить перевод с помощью Siri, нужно произнести «Привет, Siri» и попросить перевести определенную сумму через ВТБ любому человеку из адресной книги смартфона. Если у пользователя уже есть разрешение на вызов системы «ВТБ Онлайн» из Siri, то у него автоматически откроется мобильное приложение. Клиенту нужно пройти идентификацию в «ВТБ Онлайн», после чего он сразу увидит экран для перевода с уже указанной суммой и банком получателя (при необходимости их можно поменять). Затем останется только отправить деньги.

«Перевести деньги по номеру телефона через Siri смогут и люди с ограниченными возможностями, — отмечают в ВТБ. — Для этого нужно зайти в настройки телефона и включить VoiceOver, а затем попросить Siri совершить операцию».

Cтарший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отмечает, что отправление денег с помощью голосового помощника — «это надежно и безопасно: перевод проходит с обязательной авторизацией и подтверждением в «ВТБ Онлайн». В ближайшее время «ВТБ Онлайн» представит голосового помощника для проведения привычных, рутинных операций клиента голосом, рассказал представитель банка.

Пользователям с устройствами на iOS также стали доступны виджеты с избранными операциями в системе «ВТБ Онлайн» — переводами по номеру телефона, оплатой сотовой связи и сканированием QR-кода, указано в релизе. Чтобы установить виджет на экран смартфона, клиенту нужно нажать и удерживать пустую область на экране «Домой», пока он не перейдет в режим редактирования приложений. Далее необходимо нажать кнопку «Добавить» в верхнем левом углу, выбрать виджет «ВТБ Онлайн» и нажать кнопку «Добавить виджет».



Новые функции появились в версии приложения 15.4. Для перевода денег через голосового помощника Siri пользователю необходимо разрешить Siri доступ к данным мобильного приложения «ВТБ Онлайн».