Полицейские установили обвиняемого в многомиллионном хищении у пенсионеров под предлогом продажи акций ПАО «Соль Руси». Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, выявлены шесть новых эпизодов мошенничества.

«Полицейские установили обвиняемого как минимум в шести эпизодах мошенничества в деле «Соли Руси». Им оказался 50-летний москвич», — сказал собеседник агентства.

В шести выявленных новых случаях хищения он заключал договоры на продажу акций на суммы от 200 тыс. до 1,2 млн рублей. Пять потерпевших оказались пенсионерами. Общий ущерб по новым эпизодам превысил 5,1 млн рублей.



Ранее сообщалось, что неизвестные в составе организованной группы информировали пожилых людей о предполагаемом строительстве компанией «Соль Руси» завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области за счет привлеченных денег. Людям они предлагали приобрести акции с возможностью извлечения прибыли от 18% годовых и обратным выкупом. С октября 2016 года в комплексе «Город столиц» на Пресненской набережной и в административном здании на Большой Ордынке в Москве злоумышленники заключили договоры более чем с 20 пенсионерами на покупку акций на суммы от 150 тыс. до 5,5 млн рублей. Полученные деньги были похищены. Ущерб превысил 33,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.