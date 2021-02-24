Банк России установил официальные курсы валют на 25 февраля.

Курс доллара снизился на 23,01 копейки, составив 73,7532 рубля (73,9833 рубля на 24 февраля). Курс евро увеличен на 0,87 копейки до 89,6691 рубля (89,6604 рубля на 24 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:38 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,6 рубля (минус 70 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,53 рубля (минус 83 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,52—74,03 рубля за доллар и 89,44—90 рубля за евро.