Количество купленных в январе 2021 года в кредит автомобилей составило 65,3 тыс. единиц, что на 5% выше показателей января 2020 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». Объем рынка новых легковых автомобилей снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,1 тыс. единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов отмечено в Москве (5,3 тыс. ед.), Московской области (4,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,8 тыс. ед.), республиках Татарстан (3 тыс. ед.) и Башкортостан (2,7 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (2,7 тыс. ед.).

Самый большой рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Новосибирской (+30,8%) и Нижегородской (+21,2%) областях, Красноярском крае (+18,4%), Калужской области (+17%), а также в Удмуртской Республике (+14,8%) и Тульской области (+14,7%). Ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в том числе Кемеровская область (-36,7%), Чувашская Республика (-17%), Республика Татарстан (-2,3%), а также Волгоградская (-1,7%), Самарская (-1,1%) и Саратовская (-0,3%) области.