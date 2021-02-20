Минстрой РФ планирует упростить для россиян доступ к государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в том числе для онлайн-оплаты ЖКУ. Об этом сообщила координатор проекта «Умный город» Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Елена Семенова.

«Минстрой занимается модернизацией этой системы (ГИС ЖКХ. — Прим. ред.). Я согласна, что система достаточно сложная с точки зрения простых жителей. Мы понимаем эту задачу, будем стараться сделать так, чтобы было удобно [пользоваться ГИС ЖКХ], — сказала Семенова на онлайн-конференции «Умный город. Как выглядит настоящее».

По ее словам, жители многоквартирных домов должны иметь возможность оплачивать счета по услугам ЖКХ в режиме онлайн «одним кликом». Ранее в Минстрое отмечали, что по итогам 2020 года в ГИС ЖКХ зарегистрировались почти 4 млн человек.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании.