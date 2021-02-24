Минфин РФ включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%, говорится в сообщении ведомства.



«Минфин России информирует, <...> что в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре.