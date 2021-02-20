Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой ускорить подготовку и внесение законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО). Об этом пишут «Известия» . По мнению участников рынка, введение системы гарантирования НПО поможет вернуть доверие населения к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам. В них, как отмечено в письме, по состоянию на сентябрь 2020 года на прибавку к пенсии копят 6,16 млн граждан, а объем резервов составил 1,43 трлн рублей, 1,57 млн граждан уже получают негосударственную пенсию.

Из графика законопроектной деятельности Минфина следует, что разработка проекта запланирована только на 2022 год. В ЦБ сообщили, что документ по страхованию взносов в размере 1,4 млн рублей уже готов. Поскольку ЦБ не имеет права законодательной инициативы, предложения регулятора вносятся через финансовое ведомство, а в данном случае именно оно назначено ответственным за выполнение. Как следует из утвержденного плана-графика госпрограммы по управлению госфинансами и регулированию финрынка, подготовка проекта должна начаться только в январе 2022-го, а внесение документа в правительство запланировано до 15 декабря 2022-го.

По словам президента СРО НАПФ Константина Угрюмова, участники рынка согласны с параметрами, которые заложены в законопроекте, но они считают необходимым включить в суммарный размер гарантийного возмещения, не превышающий 1,4 млн рублей, начисленный инвестдоход при его наличии.

Эксперты увидели смысл в сроках работы над СГПУ НПО. Скорее всего, Минфин еще не принял окончательное решение, на базе какого финансового института будет происходить масштабная реформа пенсионных накоплений, отметили они. Предполагалось, что это будут НПФ, но сейчас выбор уже не так однозначен из-за возможного грядущего объединения внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС). Поскольку средний счет по программам НПО составляет 201 тыс. рублей (почти в три раза больше, чем в ОПС), то планка номинала взносов в 1,4 млн рублей вполне достаточна, считают эксперты.