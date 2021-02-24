Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса.

«Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф «Норникелю» стали индикатором того, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса», — сказала Матвиенко в среду на встрече Мишустина с членами СФ в Доме правительства.

По словам спикера Совфеда, россияне в настоящее время ставят экологию в число приоритетных проблем. Матвиенко также подчеркнула, что пришло время формировать национально ориентированный и социально ответственный бизнес, «создавать условия, при которых бизнесу было бы выгодно вкладывать средства в развитие страны».

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.