Количество ультрахайнетов — сверхсостоятельных людей с размером чистых активов свыше 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту жительства, — в мире увеличится к 2025 году на 27%, в России — на 29%. Такой прогноз приводится в обзоре The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank.

За период 2015—2020 годов количество ультрахайнетов в мире увеличилось на 33%, или 129,6 тыс. человек. Годовой прирост в мире равнялся 2,4% (12,4 тыс. человек), их число составило 521 653 человека в 2020 году, следует из доклада Knight Frank. Наибольшее увеличение числа лиц со сверхвысоким капиталом в 2020 году наблюдалось в Китае (плюс 9 594 человека), США (плюс 6 080 человек) и Японии (плюс 1 198 человек).

По численности ультрахайнетов абсолютными лидерами среди стран остаются США (более 180 тыс. сверхсостоятельных людей, рост за год на 4%), Китай (более 70 тыс., плюс 16%) и Германия (более 28 тыс., плюс 3%). Россия входит в топ-10 стран по численности мультимиллионеров и остается на девятом месте. В 2020 году отмечалась отрицательная динамика: число ультрахайнетов в РФ уменьшилось на 11% — с 9 015 до 8 015 человек.

Максимальная отрицательная динамика была зафиксирована в Греции (минус 33%, число ультрахайнетов уменьшилось до 678 человек), Португалии (минус 24%, 841 человек по итогам прошлого года) и ОАЭ (минус 22%, 1 305 человек).

Согласно прогнозам Knight Frank, в ближайшие пять лет количество ультрахайнетов во всем мире возрастет еще на 27% — до 663 483 человек. Больше всего людей со сверхвысоким доходом будет проживать в Северной Америке, Европе и Азии. Особенно примечательны азиатские страны: к 2025 году ультрахайнетов там станет на 39% больше; в частности, в Индонезии и Индии число сверхбогатых людей увеличится на 67% и 63% соответственно.

Вторым важным центром благосостояния будет Африка (плюс 33%), где Замбия и ЮАР с приростом в 40% и 32% станут лидерами по количеству ультрахайнетов в пределах всего региона.

Россия и СНГ к 2025 году могут стать третьими по данному показателю с ростом на 27%. Отдельно по России прогнозируется увеличение количества ультрахайнетов на 29% — до 10 346 человек к 2025 году.

Что касается миллиардеров, то в мире в 2020 году их количество увеличилось на 7% до 2 351 человека. Больше всего обладателей долларового миллиарда — в Азии (835 человек), Северной Америке (725 человек) и Европе (428 человек). В России и СНГ 103 миллиардера, изменения за год отсутствуют, свидетельствуют данные Knight Frank.

По прогнозам, через пять лет во всем мире станет почти на четверть больше миллиардеров, что приведет к росту их числа до 2 915 человек. Абсолютным лидером, как предполагается, останется Азия (плюс 38%, до 1 149 человек в 2025 году), а самый активный прирост будет зафиксирован в Африке (плюс 75%, до 28 человек). В России и СНГ ожидается увеличение количества миллиардеров еще на 5% (до 108 человек).

Как уточняет руководитель департамента международных исследований Knight Frank Лиам Бейли, к 2025 году в Азии будет проживать 24% от всего числа сверхбогатых людей мира, в то время как в прошлом десятилетии их было 17%.

Опрос The Wealth Report Attitudes Survey 2021, который был проведен в октябре — ноябре 2020 года среди 600 частных банкиров, финансовых консультантов и семейных офисов, управляющих средствами клиентов-ультрахайнетов на общую сумму более 3,3 трлн долларов по всему миру, показал, какие опасения испытывают клиенты респондентов. Так, 80% из них в качестве ключевых факторов влияния на благосостояние отметили дальнейшее развитие пандемии, почти 50% — локальную государственную политику, еще 42% — налоговое регулирование (респонденты выбирали по три фактора).



Позитивных перемен ультрахайнеты ожидают в первую очередь в связи с появлением новых инвестиционных возможностей после пандемии (87% выбрали этот вариант), технологическим развитием (47%) и улучшением ситуации на геополитической арене (31%).