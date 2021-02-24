Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ретейлера WildberriesТатьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg .

По данным агентства, состояние Бакальчук составляет 10,9 млрд долларов. Таким образом, она занимает 14-е место среди богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, отмечает агентство.

С начала 2020 года состояние Бакальчук выросло более чем на 20%, или на 1,85 млрд долларов. В общем списке миллиардеров мира глава Wildberries занимает 205-е место.

Оборот крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries в прошлом году вырос почти вдвое относительно 2019 года и составил 437,2 млрд рублей (5,9 млрд долларов).

Wildberries — крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 млрд рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.