Платформы по организации безналичных расчетов на транспорте «Удобный маршрут» и «Электронный проездной» осуществят взаимную интеграцию систем. Решение о технологической интеграции крупнейших транспортных систем было озвучено на VI ежегодном форуме «Инновационные платежные решения для транспорта», прошедшем 18—19 февраля 2021 года, сообщает в среду, 24 февраля, платежная система «Золотая корона», развивающая с 2006 года собственную автоматизированную систему оплаты проезда в регионах под брендом «Электронный проездной».

Реализация проекта позволит организовать единую экосистему обслуживания транспортных карт, выпущенных в 62 регионах РФ, поясняется в релизе.

«Сегодня в России практически нет ни одного региона, в котором бы не действовала автоматизированная система оплаты проезда. При этом региональные системы до последнего времени развивались относительно изолированно, что в первую очередь подразумевает отсутствие возможности взаимного приема транспортных карт. Очевидно, что пришло время консолидации и создания из разрозненных региональных решений объединенной платежной экосистемы в сфере общественного транспорта. Сегодня мы с нашими партнерами делаем очень важный шаг в этом направлении: транспортные карты более чем 60 регионов нашей страны будут работать в едином технологическом пространстве. Мы уверены, что это событие огромной важности для всей отрасли пассажирских перевозок, которое приведет к конкретным, практическим результатам: повышению доступности общественного транспорта и мобильности наших граждан», – отметил руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты» системы «Золотая корона» Александр Гришин.



«Запуская «транспортный роуминг» между нашими конкурирующими системами, мы доказали, что взаимный прием различных типов транспортных карт возможен без ущерба для систем безопасности наших платформ и не несет за собой необходимости замены действующего оборудования или транспортного процессинга в регионе», — подчеркнул генеральный директор ООО «Удобный маршрут» Петр Соколовский.