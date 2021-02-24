Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег, говорится в адресованных банкам рекомендациях регулятора.

Кредитным организациям следует использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов и уделить особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями.

Информацию о том, как противостоять телефонным и интернет-мошенникам, рекомендуется размещать в приложениях дистанционного банковского обслуживания, на банковских сайтах, в соцсетях, в отделениях кредитных организаций и на экранах банкоматов при переводе или снятии наличных. Кроме того, следует организовать рассылки СМС и сообщать о рисках при звонках клиентов в кол-центр.

Банкам также рекомендовано не реже двух раз в год анализировать эффективность работы по предупреждению — отслеживать, как она отражается на динамике переводов без согласия клиентов.

«Люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, но и злоумышленники действуют активнее, — пояснил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. — Это значит, что граждан надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого клиента банка. Пока мы не видим, чтобы кредитные организации прилагали для этого все возможные усилия. Мы рассчитываем, что если они эффективно подключатся к разъяснительной работе, деньги многих банковских клиентов можно будет уберечь».