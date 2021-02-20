Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать россиянам полностью бесплатный доступ только к порталам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты, пишет «Коммерсант» . В РСПП хотят дополнить законопроект определением социально значимых сайтов и компенсировать расходы операторов на обеспечение бесплатного доступа за счет государства.

По оценке комиссии, потери операторов фиксированной и мобильной связи составят от 110 млрд рублей в год, если бесплатный доступ коснется сайтов из текущего перечня (371 сайт, включая соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов). РСПП также предлагает позволить операторам взимать минимальную плату при оказании доступа к сайтам и прекращать его при отрицательном балансе.

Перечень социально значимых сайтов не может быть безграничным, его нужно детально обсуждать, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Но потенциальные потери бизнеса, по его мнению, пока «носят оценочный характер». Также ввести в законопроект положение о компенсации затрат нельзя по регламенту — «документ вносился как не требующий дополнительных бюджетных расходов», пояснил Хинштейн.

Исходно в перечне сервисов для предоставления бесплатного доступа было много развлекательных сайтов, отмечает директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. По его словам, сейчас перечень может быть пересмотрен. Предоставление бесплатно большого объема развлекательно контента чревато не только прямым ростом затрат операторов, но переходом потребителей на них с платных ресурсов, добавил эксперт. По его мнению, «Доступный Интернет», напротив, должен вовлечь в сеть людей, которые раньше ею не пользовались, и стимулировать платный спрос на развлекательные сервисы.