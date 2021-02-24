Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета занял «Яндекс» с оценкой 22,98 млрд долларов, пишет Forbes . Компания стала самым дорогим игроком в Рунете уже третий год подряд: в 2020 году компания стоила 14,6 млрд долларов, а в 2021 году подорожала более чем в 1,5 раза. Годом ранее рост составлял около 36%.

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью 14,52 млрд долларов, а третью — Ozon, которая стоит 10,58 млрд долларов и с конца 2020 года торгуется на Nasdaq и Московской бирже. Четвертую строку рейтинга занимает компания Mail.ru Group стоимостью 6,08 млрд долларов, на пятой — Avito (4,9 млрд долларов). Компания «1С» (2,28 млрд долларов) заняла шестое место рейтинга, Lamoda (2,27 млрд долларов) — седьмое, HeadHunter (1,6 млрд долларов) — восьмое, Delivery Club (1,52 млрд долларов) — девятое, «AliExpress Россия» (1,1 млрд долларов) — десятое.

В целом за прошедший год все компании, попавшие в рейтинг Рунета, выросли в цене: некоторые из них подорожали с момента подготовки рейтинга до его публикации. В рейтинг также попали маркетплейсы, которые продают места продавцам на сайте-витрине, а также разработчики софта.

В рейтинг не попали компании, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. Среди других компаний, которые вошли в топ-30, — «Тензор», «СКБ Контур», агрегаторы такси «Ситимобил» и авиабилетов Aviasales, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko и Megogo.