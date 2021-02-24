Активы россиян в доверительном управлении (ДУ) за 2020 год выросли примерно в 1,8 раза, до 1 трлн рублей, говорится в исследовании Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

«Рыночная стоимость активов граждан на счетах доверительного управления на конец 2020 года составила около 1 трлн рублей, из них на ИИС ДУ — 105 млрд рублей (на конец июня 2020 года аналогичный показатель составлял 650 млрд рублей, из них на ИИС ДУ — 86 млрд рублей. На конец 2019 года — 570 млрд рублей, из них на ИИС ДУ — 70 млрд рублей)», — сказано в исследовании.

Общее количество счетов ИИС ДУ на конец 2020 года, по данным НАУФОР составляет около 400 тыс., на Московской бирже было зарегистрировано 358,362 тыс. счетов.

В структуре активов средств граждан, размещенных на счетах ДУ (без ИИС) снизилась доля облигаций в иностранной валюте — по итогам 2020 года она составила 43% против 50% годом ранее (46,4% по итогам 6 месяцев 2020 года), оценила НАУФОР.

В структуре активов средств граждан, размещенных на счетах доверительного управления (без ИИС) снизилась доля облигаций в иностранной валюте — по итогам 2020 года доля составила 43% против 50% годом ранее (46,4% по итогам шести месяцев 2020 года).

Выросли доля российских акций (8% по итогам 2020 года, 5,3% по итогам 2019-го, 5,14% по итогам шести месяцев 2020 года), доля структурных рублевых облигаций (7,7% по итогам 2020 года, 5% по итогам 2019 года, 7,26 по итогам шести месяцев 2020 года). Существенных изменений в структуре иных активов не произошло. 7% вложений приходится на денежные средства, в т. ч. валюту, 6,7% в корпоративные рублевые облигации, 10,8% в паи ПИФ. Оставшаяся сумма приходится на иностранные акции, банковские рублевые облигации, ОФЗ и иные активы.

Во втором полугодии 2020 года произошли существенные изменения в структуре активов граждан, размещенных на счетах ИИС ДУ. С 9,8% до 36,5% выросла доля паев БПИФ (по итогам шести месяцев 2020 года она составляла 14,4%). Заметно выросла доля корпоративных облигаций — до 13,3% (2,6% по итогам 2019 года, 4,16% по итогам шести месяцев 2020 года).

Вдвое сократилась доля паев ПИФ — до 25,4% по итогам 2020г. против 51,2% по итогам 2019 г. (47% по итогам шести месяцев 2020 года) Валютные инструменты для вложений на ИИС ДУ практически не используются. Оставшаяся сумма приходится на денежные средства, в т.мч. валюту, российские акции, банковские рублевые облигации, ОФЗ и иные активы.