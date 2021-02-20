📰 Провайдер домашнего интернета «ЭР-Телеком» планирует учредить компанию «С-Телеком», в которой получит 50%, пишет «Коммерсант» . Такое решение принято советом директоров «ЭР-Телеком Холдинга» 19 февраля в базе «СПАРК-Интерфакс». Источник на телекоммуникационном рынке рассказал, что партнером «ЭР-Телекома» по «С-Телекому» станет один из крупнейших девелоперов Москвы и Московской области — группа «Самолет». «ЭР-Телеком» и «Самолет» планируют создать совместную компанию для развития «умного ЖКХ». Проект предполагает установку и обслуживание умных счетчиков и датчиков контроля безопасности в объектах «Самолета». Сотрудничество поможет «ЭР-Телекому» увеличить абонентскую базу, а «Самолету» — получить новый канал дохода, считают эксперты.

📰 НКО могут лишиться права совершать крупные сделки без одобрения, пишут «Известия» . Предусматривающие эту меру поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» готовит Минюст. В случае принятия документ установит обязательное предварительное одобрение в случае совершения крупной сделки организацией, в деятельности которой используются средства бюджетной системы. Необходимость появления такого законопроекта в Госдуме связывают с борьбой с иностранным вмешательством. Эксперты считают, что из-за нежелания учредителей нести ответственность за финансовые решения инициатива может привести к реорганизации нескольких тысяч НКО.

📰 Минувший год стал лучшим для рентных закрытых ПИФов коммерческой недвижимости, ориентированных на неквалифицированных инвесторов, пишет «Коммерсант» . За год количество фондов выросло более чем в 1,5 раза, объем активов под их управлением — в 1,7 раза, до 24 млрд рублей. Но спрос пока в основном от состоятельных инвесторов, а объекты вложений ограничены торговой недвижимостью и логистическими центрами. В этом году компании продолжат активно развивать розничные ЗПИФы рентной недвижимости, считают эксперты.

📰 В правительстве намерены разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб природе, пишет РБК . Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов. Мера обсуждается в рамках борьбы с брошенными вредными производствами. Эксперты считают ее радикальной

📰 Для инвестиций следует выбирать понятные и консервативные финансовые инструменты — это азы успеха для частного вкладчика, пишут «Известия» . Министр финансов Антон Силуанов привел в качестве примера облигации федерального займа для населения — ОФЗ-н, или так называемые «народные ОФЗ». Самыми надежными облигациями на локальном рынке РФ, как в плане кредитного, так и рыночного риска, аналитики называют короткие облигации федерального займа. Чтобы получить более высокую доходность, можно обратить внимание на корпоративный сектор, считают эксперты. Прежде всего, на бумаги компаний первого эшелона — с государственным участием и/или системно значимых.

📰 ЦБ решил либерализовать управление средствами пенсионных накоплений НПФ, хотя раньше рассматривал ужесточение, пишет «Коммерсант» . В новой версии поправок к профильному закону убран запрет на их инвестирование связанными с фондами управляющими компаниями. Более того, теперь ЦБ, наоборот, предлагает разрешать привлекать к управлению и аффилированные УК, надеясь, что фонды будут избегать конфликта интересов. Этот подход удобен финансовым группам, но у других участников рынка вызывает сомнения в отношении перспектив развития конкуренции.