Морской Банк запустил новый продукт — виртуальную банковскую карту , сказано в релизе финучреждения.

Карта оформляется меньше минуты и сразу готова к использованию, без необходимости выпуска пластиковой карты.

«Виртуальная карта Морского Банка позволит безопасно совершать переводы на другие карты и счета; оплачивать покупки в сети Интернет или в обычных магазинах посредством гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты, — Apple Pay и Google Pay; снимать наличные в банкоматах Морского Банка с помощью услуги «Снятие наличных с карты» с использованием QR-кода. По данной карте банк предлагает кешбэк до 3%», — говорится в сообщении.

Оформить виртуальную карту можно через интернет-банк или в мобильном приложении «Морской Банк Онлайн».

