Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, облегчающее российским банкам доступ к программе выдачи льготных кредитов в рамках «Семейной ипотеки ».

Ранее участниками программы могли стать только банки, которые успели подать заявки до распределения выделенных на реализацию программы бюджетных средств. Кроме того, перераспределение финансирования проходило среди первоначальных участников. Новое постановление правительства отменяет это ограничение.

«При перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы», — отметили в Кабмине. Функции оператора программы перешли от Минфина к «ДОМ.РФ», который является единым институтом развития в жилищной сфере. Информация о предстоящем перераспределении средств, а также о начале приема заявок от новых банков будет публиковаться на его официальном сайте.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа гарантирует заемщикам ставку по ипотеке не более 6% на покупку дома или квартиры.

Получить льготный кредит могут семьи, в которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, у которого есть инвалидность. Необходим первоначальный взнос в размере от 15% стоимости жилья. Государство возмещает разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банка.