Банк «Санкт-Петербург» запускает новый комплекс услуг «Премиум Лайт». Теперь воспользоваться возможностями и опциями премиальной программы смогут и клиенты с доходом выше среднего уровня, говорится в релизе финучреждения.

В рамках этой программы банк предлагает новый продукт — дебетовую карту Visa Platinum Cashback.

«Карта Visa Platinum Cashback несет в себе традиционные качества премиальных продуктов банка «Санкт-Петербург», она рассчитана на ежедневные покупки и начисляет кешбэк 10% в категории «Рестораны», 5% в категории «Развлечения» и 1% на прочие покупки, за исключением продуктового ретейла. Максимальная сумма кешбэка составляет 5 000 рублей в месяц (для сравнения: по Visa Cashback эта сумма — 2 000 рублей). Держателям карты предоставляется страховка для выезжающих за рубеж с покрытием 35 тысяч евро», — сказано в сообщении.

Участникам программы «Премиум Лайт» предоставляются специальные привилегии: скидка 2% от базовой ставки на потребительский кредит ; бесплатное СМС-информирование; инвестиционные решения и сервисы выгодной конвертации валют («Мой курс», «Биржевой мост»).

«Для максимально комфортного перехода на программу «Премиум Лайт» первый месяц обслуживания для всех новых клиентов бесплатный. Для того чтобы обслуживание в рамках программы и далее было бесплатным, нужно выполнить одно из условий: наличие депозита в банке на сумму от 1 млн рублей или среднемесячный остаток от 100 тысяч рублей на счете карты Visa Platinum Cashback. В ином случае комиссия за участие в программе составит 750 рублей в месяц», — заключили в банке.

