В Банке ДОМ.РФ стартовала акция «Кредит на раз, два, три», в рамках которой клиенты смогут снизить ставку по потребительским кредитам на один процентный пункт, говорится в релизе финучреждения.



Для участия в акции нужно оформить потребительский кредит в Банке ДОМ.РФ с 22 февраля по 30 апреля 2021 года, а также заключить договор страхования жизни и здоровья.

«Возможность снизить ставку на 1 п.п. получат все участники акции, которые подадут заявку на кредит на сайте банка или через мобильное приложение. Для участия в акции необходимо подать заявку на сумму от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Клиент получит скидку от одобренной ставки, которая с учетом скидки составит от 6,5% до 9,9%», — сказано в сообщении.