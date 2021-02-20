Абсолют Банк улучшил условия по ипотеке , подняв возрастной ценз для заемщиков на пять лет. Предельный возраст ипотечного заемщика на момент окончания срока кредитного договора теперь составляет 70 лет. При этом срок кредита не может быть свыше 30 лет, говорится в релизе финучреждения.



«Как известно, возраст — один из основных параметров для выдачи кредита на покупку жилья. Например, ранее заемщик 55 лет мог оформить кредит только на десять лет, а теперь срок кредита можно значительно увеличить. Изменение возрастного ценза позволит уменьшить ипотечный платеж и снизить кредитную нагрузку. Также у клиентов старшего возраста появится возможность взять большую сумму: при увеличении срока кредита увеличивается его максимальный лимит», — сказано в сообщении.

Ипотечный кредит на покупку квартиры на вторичном рынке можно получить в Абсолют Банке со ставкой от 7,84%. Первоначальный взнос по кредиту составит от 10% общей суммы займа, при условии что заемщик предоставит банку документы, подтверждающие право собственности на другой объект недвижимости. Оформление дополнительного залога не требуется. Максимальный срок кредита — до 30 лет.