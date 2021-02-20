Группа депутатов Госдумы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент обновленный проект закона по созданию на базе Центробанка платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). С ее помощью банки в режиме онлайн смогут получать информацию о присвоенных клиентам и контрагентам уровнях риска, сообщает «Коммерсант» .

Первый раз документ появился в ноябре прошлого года, но был серьезно раскритикован различными ведомствами, в которые был направлен на рецензию. Самой главной претензией к первому варианту законопроекта было наличие в нем нормы, согласно которой средства компании, которую Банк России относил к высокой группе риска, конфисковывались без суда. Председатель экспертно-консультативного совета фракции «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора депутат Владислав Резник охарактеризовал эту норму как антиконституционную. По его мнению, это могло бы привести к «критическому нарушению работы частного сектора, увеличению давления на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в целом — к ухудшению бизнес-климата в России и спаду в экономике».

Были к законопроекту и другие претензии.

Новый вариант законопроекта предлагает установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ в интернете. Согласно ему, клиенты будут подразделяться на три категории по уровню риска: высокий, средний и низкий. Для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, предусмотренных законодательством.

«Первоначально подготовленный ЦБ и внесенный через депутатов Госдумы законопроект, безусловно, не мог бы получить поддержку фракции «Единой Россия», — указывает Владислав Резник. — Что касается нового внесенного варианта, то мы обязательно рассмотрим его на нашем экспертно-консультативном совете фракции «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора». «Мы соберем мнения экспертов, обсудим его с учетом всех мнений и дадим фракции рекомендации»,— заключил он.