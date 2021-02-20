Россельхозбанк в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня запускает акцию по потребительским кредитам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» клиенты Россельхозбанка смогут получить потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 7,7% годовых. Максимальный срок кредита составляет до пяти лет. Бюджетники в рамках акции могут оформить кредит по ставке 6,7%.



Специальные процентные ставки доступны до 1 мая 2021 года. Заявку на кредит можно подать как в офисе банка, так и через дистанционные каналы.