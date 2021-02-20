Банк «Зенит» запустил акцию «Подарочный кешбэк». До 14 марта 2021 года держатели платежных карт при оплате покупок на сумму от 3 тыс. рублей получат дополнительный бонус в размере 300 рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Условия распространяются на товары в категориях «подарки», «книги», «цветы» и «ювелирные изделия». Воспользоваться специальным предложением могут держатели любых дебетовых и кредитных карт банка «Зенит».

Помимо дополнительного кешбэка клиентам доступны другие привилегии. Например, по кобренд-карте «Клуб чемпионов» начисляются бонусы в размере до 10% от суммы покупок на АЗС «Татнефть». При проезде по платным дорогам, пользовании автомойками и парковками и совершении покупок на любых АЗС на территории России держателю карты вернется 5% бонусов. На другие покупки будет начислено 1% бонусов от потраченной суммы на карту.

По дебетовой «Карте привилегий» ежемесячный кешбэк составит до 5% от суммы покупок. По кредитной «Карте привилегий» предоставляется лимит до 1 млн рублей с льготным периодом до 50 дней и кешбэк до 5%.