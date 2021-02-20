Банк «Левобережный» предлагает разместить бивалютный депозит с повышенной доходностью, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Бивалютные депозиты имеют более высокую процентную ставку по сравнению с обычными депозитами и могут быть конвертированы в альтернативную валюту, которую клиент выбирает заранее. Средняя ставка по ним в банке «Левобережный» составила 9,8% годовых по итогам четвертого квартала 2020 года», — говорится в релизе.



Воспользоваться бивалютным депозитом может любой клиент банка, но чаще всего его размещают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Продукт подойдет тем, кто хочет купить валюту ниже текущего курса, или тем, кто хочет продать валюту и ждет повышения курса. Для оформления бивалютного депозита достаточно выбрать срок, базовую и альтернативную валюту возврата, а также зафиксировать курс, по которому вы хотите конвертировать валюту на момент окончания срока размещения депозита. Минимальная сумма размещения — 100 тыс. долларов/евро или 500 тыс. китайских юаней.

«Допустим, текущий курс — 74 рубля за USD, но вы хотите купить 100 тыс. USD по курсу 73,5 рубля. Если вы разместите бивалютный депозит, зафиксируете целевой курс и дату возврата депозита через семь дней, то получите повышенный доход по ставке 9% годовых. За день до окончания депозита банк проверяет биржевой курс. Если он меньше 73,5 рубля, то вам вернется 100 тыс. USD плюс 9% годовых, если больше, то вы получите 7,35 млн рублей плюс 9% годовых», — поясняют в банке.